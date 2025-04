2XKO il nuovo picchiaduro in uscita di Riot Games avrà un roster risicato

picchiaduro con roster infiniti, crossover di ogni tipo e DLC che continuano ad aggiungere personaggi ad ogni stagione, per comprendere la scelta di Riot Games e Radiant Entertainment. Il team di sviluppo ha infatti deciso di puntare all’essenziale, con un roster di “soli” 10 personaggi.E così, mentre la community si prepara per l’arrivo del prossimo “Alpha Lab“, arriva la conferma che farà discutere: 2XKO debutterà nel 2025 con soli dieci personaggi giocabili. Ma prima che qualcuno cominci ad urlare allo scandalo o inizi a fare paragoni con Tekken 8 o Dragon Ball FighterZ, fermiamoci un attimo. Perché questa scelta, in realtà, potrebbe essere l’elemento più brillante di tutto il progetto.Lo ha detto chiaramente Shaun Rivera, game director di 2XKO, durante un’intervista streaming con Sajam, guru delle combo e delle parate perfette: “Sappiamo che dieci personaggi sembrano pochi. Esports247.it - 2XKO, il nuovo picchiaduro in uscita di Riot Games avrà un roster “risicato” Leggi su Esports247.it Siamo, forse, ormai troppo abituati aconinfiniti, crossover di ogni tipo e DLC che continuano ad aggiungere personaggi ad ogni stagione, per comprendere la scelta die Radiant Entertainment. Il team di sviluppo ha infatti deciso di puntare all’essenziale, con undi “soli” 10 personaggi.E così, mentre la community si prepara per l’arrivo del prossimo “Alpha Lab“, arriva la conferma che farà discutere:debutterà nel 2025 con soli dieci personaggi giocabili. Ma prima che qualcuno cominci ad urlare allo scandalo o inizi a fare paragoni con Tekken 8 o Dragon Ball FighterZ, fermiamoci un attimo. Perché questa scelta, in realtà, potrebbe essere l’elemento più brillante di tutto il progetto.Lo ha detto chiaramente Shaun Rivera, game director di, durante un’intervista streaming con Sajam, guru delle combo e delle parate perfette: “Sappiamo che dieci personaggi sembrano pochi.

