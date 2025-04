Top 10 Streaming Reacher Family Guy e Bluey Dominano le Classifiche – Analisi di Marzo

Streaming! Marzo ci ha regalato un testa a testa avvincente tra le piattaforme, con nuove serie e ritorni in grande stile che hanno fatto impazzire gli spettatori. Nielsen ha rilasciato i suoi dati mensili, e le sorprese non mancano. Preparatevi, perché stiamo per svelarvi chi ha vinto la battaglia dell'audience!Indagine Nielsen di Marzo: Quali Film e Serie TV hanno Conquistato lo Streaming?Marzo è stato un mese da incorniciare per lo Streaming! Per la prima volta, la top 10 dei titoli più visti si è distribuita su ben sette piattaforme diverse. Un vero e proprio melting pot di contenuti che dimostra la frammentazione del mercato e la varietà di gusti del pubblico. Prime Video, Hulu, Disney+, Max, Paramount+, Netflix e Apple TV+: tutte hanno piazzato almeno un titolo nella classifica dei più visti.

