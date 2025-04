Superman di James Gunn Ritorno alle Origini con Jimmy Olsen e il Daily Planet

James Gunn sta per riportarci alle Origini del mito di Superman, e lo fa con un film che promette scintille. Ma non è solo l'Uomo d'Acciaio a farci saltare sulla sedia: anche i personaggi che lo affiancano, come il mitico Jimmy Olsen, sono pronti a rubare la scena.Jimmy Olsen Torna al Daily Planet: James Gunn Scatena l'Entusiasmo dei Fan per il Nuovo Superman!È proprio di questi giorni l'anniversario del debutto di Jimmy Olsen, l'amico fidato di Superman, e James Gunn ha voluto celebrare l'occasione con una foto dal set che ha mandato in visibilio i fan. A interpretare il giovane fotografo del Daily Planet sarà Skyler Gisondo, e a quanto pare, Gunn è convinto che ci lascerà a bocca aperta. Dimenticate le versioni precedenti: questo Jimmy Olsen promette di essere qualcosa di speciale!Superman Reboot: David Corenswet e Rachel Brosnahan Guidano il Cast Stellare del Daily PlanetMa Jimmy non sarà certo solo in questa avventura. Leggi su Mistermovie.it Ragazzi, preparatevi!sta per riportarcidel mito di, e lo fa con un film che promette scintille. Ma non è solo l'Uomo d'Acciaio a farci saltare sulla sedia: anche i personaggi che lo affiancano, come il mitico, sono pronti a rubare la scena.Torna alScatena l'Entusiasmo dei Fan per il Nuovo!È proprio di questi giorni l'anniversario del debutto di, l'amico fidato di, eha voluto celebrare l'occasione con una foto dal set che ha mandato in visibilio i fan. A interpretare il giovane fotografo delsarà Skyler Gisondo, e a quanto pare,è convinto che ci lascerà a bocca aperta. Dimenticate le versioni precedenti: questopromette di essere qualcosa di speciale!Reboot: David Corenswet e Rachel Brosnahan Guidano il Cast Stellare delManon sarà certo solo in questa avventura.

