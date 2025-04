La Pallacanestro Reggiana si arrende con onore Malaga va alla Final Four

Malaga a gara 3 e giocarsi ancora una chance di approdare alle Final-Four di Bcl si infrange al PalaBigi, perché l’Unicaja si dimostra, anche in via Guasco, più profonda, più costante e più solida sotto il profilo atletico dei biancorossi. I ragazzi di Priftis ci provano, mettono in un paio di occasioni anche la testa avanti e restano incollati al match sino all’ultimo minuto; ma onestà intellettuale vuole che si ammetta che gli spagnoli, pur avendo dovuto impegnarsi al massimo per prevalere, hanno comunque sempre tenuto in mano il pallino della gara. A volte più saldamente, a volte, per merito dell’aggressività difensiva biancorossa, con maggiore fatica. Reggio esce comunque a testa alta dalla competizione. L’Unahotels parte con un imperativo molto chiaro rivolto agli avversari:”Stasera picchiamo noi”, dopo l’estrema aggressività mostrata da Malaga in gara 1. Sport.quotidiano.net - La Pallacanestro Reggiana si arrende, con onore, Malaga va alla Final Four Leggi su Sport.quotidiano.net Reggio Emilia, 16 aprile 2025 – Il sogno Unahotels di portarea gara 3 e giocarsi ancora una chance di approdare alledi Bcl si infrange al PalaBigi, perché l’Unicaja si dimostra, anche in via Guasco, più profonda, più costante e più solida sotto il profilo atletico dei biancorossi. I ragazzi di Priftis ci provano, mettono in un paio di occasioni anche la testa avanti e restano incollati al match sino all’ultimo minuto; ma onestà intellettuale vuole che si ammetta che gli spagnoli, pur avendo dovuto impegnarsi al massimo per prevalere, hanno comunque sempre tenuto in mano il pallino della gara. A volte più saldamente, a volte, per merito dell’aggressività difensiva biancorossa, con maggiore fatica. Reggio esce comunque a testa alta dcompetizione. L’Unahotels parte con un imperativo molto chiaro rivolto agli avversari:”Stasera picchiamo noi”, dopo l’estrema aggressività mostrata dain gara 1.

