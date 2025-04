Lite furibonda, Verstappen molla subito la Red Bull.

Leggi su Sportface.it

La classifica mondiale dice ancora molto: Maxè terzo, a 69 punti, con una vittoria e due podi all’attivo. A guardare i numeri non si direbbe che in Redsia appena scoppiato il finimondo.Ma dietro quei numeri si nasconde una stagione tutt’altro che lineare. A Sakhir, in Bahrain, il campione del mondo in carica ha vissuto uno dei weekend più grigi degli ultimi anni. Solo settimo in qualifica, sesto al traguardo, con una Redapparsa spenta, fuori ritmo e poco reattiva nei momenti chiave. Lo stessoha mostrato segnali di nervosismo: “McLaren? Non sono nemmeno i miei competitor. Io sto solo partecipando al campionato”, ha dichiarato con un tono amaro, come a voler anticipare una resa mai davvero formalizzata.E se il passo in gara è mancato, anche il box Redha fatto la sua parte nel complicare il fine settimana del numero 1: problemi al semaforo nelle soste e un’anteriore destra che ha fatto perdere secondi preziosi.