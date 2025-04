Ucraina gli Stati Uniti non condannano la strage di Sumy cosa può accadere adesso

UcrainaSecondo alcuni fonte riportate dai media a stelle e strisce, gli Stati Uniti, con una mossa piuttosto sorprendente, non hanno aderito a una dichiarazione congiunta dei sette paesi più industrializzati con cui si voleva condannare l'attacco russo della Domenica della Palme a Sumy, in Ucraina, in cui sono morte almeno 34 persone. Una decisione presa per non compromettere la possibilità di trovare un accordo tra le parti in conflitto.Ucraina, gli Stati Uniti non condannano la strage di Sumy: cosa può accadere adesso – Cityrumors.it – Ansa fotoIl 13 aprile scorso, due missili balistici russi hanno colpito il centro della città di Sumy, situata nel nord-est dell'Ucraina.

