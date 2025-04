Marsiglia mal di pancia di Rabiot In caso di mancata Champions il centrocampista medita l’addio

Marsiglia, malumore per Rabiot: deluse le promesse di inizio anno, in caso di mancata qualificazione in Champions League è pronto a lasciare Il clima si fa teso a Marsiglia, dove Adrien Rabiot starebbe meditando l’addio a fine stagione se l’Olympique non riuscisse a centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Arrivato la scorsa estate con . Leggi su Calcionews24.com , malumore per: deluse le promesse di inizio anno, indiqualificazione inLeague è pronto a lasciare Il clima si fa teso a, dove Adrienstarebbendoa fine stagione se l’Olympique non riuscisse a centrare la qualificazione alla prossimaLeague. Arrivato la scorsa estate con .

Potrebbe interessarti anche:

“Ho mal di pancia”, in ospedale scopre di avere cisti ovarica di 30 centimetri e 20 chili: operata a Palermo

A una donna di 56 anni è stata asportata una cisti da 30 centimetri e 20 chili all'ospedale Ingrassia di Palermo: "La paziente è in ottime condizioni di salute ed è stata già dimessa".Continua a ...

Un attacco di mal di pancia all’Ariston: il misterioso bagno sporco del cantante

Il Festival di Sanremo, uno degli eventi musicali più attesi e seguiti d’Italia, non smette mai di riservare sorprese e colpi di scena, anche al di fuori delle esibizioni canore. L’ultima notizia ...

Influenza, casi in calo: da medici famiglia per tonsilliti e mal di pancia

Scotti (Fimmg), 'già si riaffacciano fenomeni allergici' Roma, 21 feb. (Adnkronos Salute) - Calano i casi di influenza, mentre negli studi dei medici di famiglia aumentano le visite per tonsilliti ...

calciostyle.it comunica: Marsiglia, De Zerbi conta su Rabiot: ruolo centrale - Il Marsiglia ritrova la vittoria dopo tre sconfitte consecutive e rafforza la sua posizione in Ligue 1. Il merito è principalmente di Adrien Rabiot. L’ombra di una crisi ha recentemente aleggiato sul ...

Nota di gianlucadimarzio.com: Orgoglio Marsiglia: De Zerbi si aggrappa a Rabiot - Il Marsiglia torna a vincere dopo tre sconfitte di fila e consolida il secondo posto in Ligue 1. L’MVP è Adrien Rabiot Si è parlato tanto, forse troppo, della crisi del Marsiglia di Roberto De Zerbi.

calcionews24.com riferisce: Marsiglia, De Zerbi entusiasta di Rabiot: «Averlo è una fortuna. Qui ha raggiunto questo record» - Roberto De Zerbi, allenatore dell’Olympique Marsiglia, prepara il confronto ... ha italiano ha trovato il modo di elogiare il Adrien Rabiot: «Risponde nel miglior modo alle mie aspettative.