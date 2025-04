Banco Bpm via libera all’ops di Mps su Mediobanca anche Anima verso il sì con i soci forti Mef 117 Caltagirone 97 e Delfin 99 più altri si arriva al 54 del capitale

Banco Bpm detiene il 5% dell'istituto senese, Anima il 4%; affluenza attesa del 70-75% del capitale Il CdA di Banco Bpm, riunitosi martedì 15 aprile 2025, ha dato il via libera all’ops di Mps su Mediobanca con il suo 5% nel capitale dell'istituto Ilgiornaleditalia.it - Banco Bpm, via libera all’ops di Mps su Mediobanca, anche Anima verso il sì, con i soci forti Mef (11,7%), Caltagirone (9,7%) e Delfin (9,9%) più altri si arriva al 54% del capitale Leggi su Ilgiornaleditalia.it L'assemblea di Mps si terrà il 17 aprile 2025,Bpm detiene il 5% dell'istituto senese,il 4%; affluenza attesa del 70-75% delIl CdA diBpm, riunitosi martedì 15 aprile 2025, ha dato il viadi Mps sucon il suo 5% neldell'istituto

