Thomas N’Kono Sono stato il primo in Europa nel mio ruolo

Thomas N'Kono, in un'intervista a La Gazzetta dello Sport, ha raccontato alcuni aneddoti legati alla sua carriera. Dagli inizi, alla scelta di diventare portiere ed anche al suo rapporto con Gianluigi Buffon. Ecco alcuni estratti:GLI INIZI: "Facevo l'attaccante, ero grosso e potente. Un giorno, invece, mancava il portiere e mio fratello mi disse di andare in porta. Al tempo si faceva quello che dicevano i fratelli grandi. Era una partita importante in paese, e parai tutto. Alla fine i vecchi venivano a darmi soldi per ringraziarmi" IL ruolo DI PORTIERE: "Solo talento. Avevo dentro qualcosa che non sapevo di avere. Qualcosa di straordinario. Così resto in porta e per farmi notare vado a giocare a Edea, a 25 chilometri. Ci andavo a piedi, giocavo, dormivo da parenti, giocavo di nuovo e tornavo a casa.

