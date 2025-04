AL PROF GUGLIELMO VERDIRAME MEMBRO DELLA CAMERA DEI LORD IL PREMIO BOOKS FOR PEACE 2025

PREMIO BOOKS for PEACE 2025 è stato assegnato al PROFessor GUGLIELMO VERDIRAME, Baron VERDIRAME, KC, PROFessore di Diritto Internazionale al King’s College di Londra dal 2018. In passato, è stato MEMBRO del Lauterpacht Centre for International Law presso l’Università di Cambridge, Junior Research Fellow del Merton College di Oxford, Visiting PROFessor Fellow presso la Harvard Law School e Visiting PROFessor presso la Columbia Law School. Ha pubblicato ampiamente nel campo del Diritto Internazionale Pubblico e siede nell’Advisory Board dell’American Review of International Arbitration.Il PROF. VERDIRAME è MEMBRO DELLA CAMERA dei LORD, è stato nominato Queen’s Counsel ed attualmente ricopre la carica di King’s Counsel. Laprimapagina.it - AL PROF. GUGLIELMO VERDIRAME, MEMBRO DELLA CAMERA DEI LORD, IL PREMIO BOOKS FOR PEACE 2025 Leggi su Laprimapagina.it La consegna avvenuta a Roma presso la Chiesa di Sant’Anselmo all’AventinoROMA – Ilforè stato assegnato alessor, Baron, KC,essore di Diritto Internazionale al King’s College di Londra dal 2018. In passato, è statodel Lauterpacht Centre for International Law presso l’Università di Cambridge, Junior Research Fellow del Merton College di Oxford, Visitingessor Fellow presso la Harvard Law School e Visitingessor presso la Columbia Law School. Ha pubblicato ampiamente nel campo del Diritto Internazionale Pubblico e siede nell’Advisory Board dell’American Review of International Arbitration.Ildei, è stato nominato Queen’s Counsel ed attualmente ricopre la carica di King’s Counsel.

