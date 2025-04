Paola Barale svela quanto guadagnava come sosia di Madonna e perché smise

Paola Barale ha raccontato che agli inizi della sua carriera, quando si esibiva come sosia di Madonna, arrivava a guadagnare persino un milione di lire in una serata. Parliamo della fine degli anni ’80, quando Paola era conosciuta solo per la sua somiglianza con la popstar italoamericana.In un’intervsita nel programma La volta buona, Barale ha spiegato a Caterina Balivo“Mia mamma mi dava cinquemila lire a settimana, ma quando ho cominciato a fare la sosia di Madonna ho iniziato a guadagnare tanto. molto di più. Per una comparsa guadagnavo circa un milione di lire a serata, alla fine degli anni 80?Nonostante Paola sia più giovane di Madonna di nove anni, in quel periodo somigliava molto alla cantante, tanto che ha fatto il suo debutto in tv, in un programma condotto da Mino Damato, vestita come Madonne nel periodo del Who’s That Girl World Tour. Cinemaserietv.it - Paola Barale svela quanto guadagnava come sosia di Madonna (e perché smise) Leggi su Cinemaserietv.it ha raccontato che agli inizi della sua carriera, quando si esibivadi, arrivava a guadagnare persino un milione di lire in una serata. Parliamo della fine degli anni ’80, quandoera conosciuta solo per la sua somiglianza con la popstar italoamericana.In un’intervsita nel programma La volta buona,ha spiegato a Caterina Balivo“Mia mamma mi dava cinquemila lire a settimana, ma quando ho cominciato a fare ladiho iniziato a guadagnare tanto. molto di più. Per una comparsa guadagnavo circa un milione di lire a serata, alla fine degli anni 80?Nonostantesia più giovane didi nove anni, in quel periodo somigliava molto alla cantante, tanto che ha fatto il suo debutto in tv, in un programma condotto da Mino Damato, vestitaMadonne nel periodo del Who’s That Girl World Tour.

