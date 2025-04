L’ombra della guerra delle grucce di Prato sull’omicidio di una coppia cinese a Roma

Leggi su Corrieretoscano.it

– Era già stato indagato a Firenze e ail 53enne Zhang Dayong, l’uomo di origineucciso assieme alla moglie nella tarda serata di ieri (14 aprile) a.Sull’episodio sono al lavoro i pmDda, perché oltre a una pista sentimentale e a quella economica non è escluso che il fatto sia riconducibile ad un regolamento di conti all’internomafia. Zhang, infatti, in passato era stato coinvolto in indagini sulla criminalitàe in particolare sulle infiltrazionimalavita nel distretto tessile. L’uomo è stato colpito, così come la moglie 38enne Gong Xiaoqing, da numerosi colpi di arma da fuoco alla testa da un killer nascosto all’interno del palazzo di via Prenestina in cui vivevano. Sullo sfondo, come detto, lacriminalità organizzataper il monopoliologistica nel settore dell’abbigliamento, sfociata negli ultimi due-tre anni nella cosiddetta ‘‘ diche anche nelle ultime settimane ha visto episodi al centro dell’attenzioneprocura laniera.