2008 nel tennis dei grandi. Oggi, martedì 15 aprile, Diego Dedura-Palomero ha scritto un pezzo di storia, diventando il primo del suo anno a giocare e vincere una partita del circuito Atp. Il giovane tennista tedesco ha superato il primo turno dell’Atp 500 di Monaco di Baviera, vincendo contro il canadese Denis Shapovalov, numero 29 del mondo, ritiratosi per infortunio dopo aver perso il primo set 7-6. Il baby ha esultato in maniera plateale, con festeggiamenti eccessivi in presenza di un avversario infortunato. L’atteggiamento del ragazzino è stato ampiamente stigmatizzato sui social da osservatori e appassionati: fuori luogo urlare come un ossesso mentre Shapovalov se ne va acciaccato. Ma chi è Dedura-Palomero? Diego Dedura-Palomero è un tennista tedesco di appena 17 anni, nato il 12 marzo del 2008 a Berlino. .com - Diego Dedura-Palomero, chi è il primo 2008 a vincere una partita nel circuito Atp Leggi su .com (Adnkronos) – Unnel tennis dei grandi. Oggi, martedì 15 aprile,ha scritto un pezzo di storia, diventando ildel suo anno a giocare eunadelAtp. Il giovane tennista tedesco ha superato ilturno dell’Atp 500 di Monaco di Baviera, vincendo contro il canadese Denis Shapovalov, numero 29 del mondo, ritiratosi per infortunio dopo aver perso ilset 7-6. Il baby ha esultato in maniera plateale, con festeggiamenti eccessivi in presenza di un avversario infortunato. L’atteggiamento del ragazzino è stato ampiamente stigmatizzato sui social da osservatori e appassionati: fuori luogo urlare come un ossesso mentre Shapovalov se ne va acciaccato. Ma chi èè un tennista tedesco di appena 17 anni, nato il 12 marzo dela Berlino.

Dedura-Palomero da record: è il primo 2008 a vincere una partita a livello ATP

Nel primo turno del BMW Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 500 in corso sulla terra battuta outdoor di Monaco di Baviera, in Germania, fa la storia il padrone di casa tedesco Diego ...

ATP Monaco 2025, risultati 15 aprile: Dedura-Palomero fa la storia, avanza Ugo Humbert

Si completa il primo turno del BMW Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 500 in corso sulla terra battuta outdoor di Monaco di Baviera, in Germania: bilancio in chiaroscuro per l’Italia, che ...

