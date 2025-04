Dallas sparatoria al liceo almeno tre feriti La polizia cerca uno studente

studente è ricercato dopo aver aperto il fuoco in un liceo di Dallas, Texas. Secondo i media americani almeno tre persone sarebbero rimaste ferite. Il sospetto è ricercato all'interno del campus scolastico. Secondo Fox un 17enne è stato colpito a una gamba ed è stato ricoverato. Gli agenti hanno invitato professori e studenti del liceo Wilmer-Hutchins ad evacuare la zona ed hanno raccomandato alle famiglie e ai residenti a tenersi a distanza. Le forze dell'ordine hanno comunque precisato che il campus è stato messo in sicurezza e non è presente una "minaccia attiva". MAJOR BREAKING ?: Exactly one year ago. Kids from Wilmer Hutchins High School walked out of their classrooms to protest gun violence. Today? They’re hiding from a shooter. This is America. A country where students can protest school shootings on April 5th. Quotidiano.net - Dallas, sparatoria al liceo: almeno tre feriti. La polizia cerca uno studente Leggi su Quotidiano.net Roma, 15 aprile 2025 - Unoè rito dopo aver aperto il fuoco in undi, Texas. Secondo i media americanitre persone sarebbero rimaste ferite. Il sospetto è rito all'interno del campus scolastico. Secondo Fox un 17enne è stato colpito a una gamba ed è stato ricoverato. Gli agenti hanno invitato professori e studenti delWilmer-Hutchins ad evacuare la zona ed hanno raccomandato alle famiglie e ai residenti a tenersi a distanza. Le forze dell'ordine hanno comunque precisato che il campus è stato messo in sicurezza e non è presente una "minaccia attiva". MAJOR BREAKING ?: Exactly one year ago. Kids from Wilmer Hutchins High School walked out of their classrooms to protest gun violence. Today? They’re hiding from a shooter. This is America. A country where students can protest school shootings on April 5th.

Potrebbe interessarti anche:

'Sparatoria in un liceo del Texas, polizia sul posto'

La polizia sta rispondendo a quella che appare una possibile sparatoria in un liceo di Dallas, Texas. Lo riporta Cnn sottolineando come al momento non si hanno notizie di possibili feriti.

Cnn, 'sparatoria in un liceo del Texas, polizia sul posto'

La polizia sta rispondendo a quella che appare una possibile sparatoria in un liceo di Dallas, Texas. Lo riporta Cnn sottolineando come al momento non si hanno notizie di possibili feriti.

Usa, sparatoria in un liceo del Texas

Ci sarebbe almeno un ferito nella sparatoria in un liceo di Dallas. Secondo quanto riporta Fox, un 17enne è stato colpito a una gamba ed è stato ricoverato.

Dallas, sparatoria al liceo: almeno tre feriti. La polizia cerca uno studente. Usa, sparatoria in un liceo del Texas: almeno un ferito. Sparatoria in un liceo del Texas, almeno un ferito. Usa: sparatoria in un liceo in Texas, almeno tre feriti secondo i media. Usa, sparatoria in un liceo del Texas. Usa sparatoria in un liceo del Texas almeno un ferito. Ne parlano su altre fonti

Segnala msn.com: Dallas, sparatoria al liceo: almeno tre feriti. La polizia cerca uno studente - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Come scrive ansa.it: Sparatoria in un liceo del Texas, almeno un ferito - Ci sarebbe almeno un ferito nella sparatoria in un liceo di Dallas. Secondo quanto riporta Fox, un 17enne è stato colpito a una gamba ed è stato ricoverato. (ANSA). (ANSA) ...

Riporta lapresse.it: Usa: sparatoria in liceo Dallas, uno studente ferito - Washington (Usa), 15 apr. (LaPresse) - Uno studente è stato colpito a una gamba durante una sparatoria con un altro studente alla Wilmer Hutchins High School, ...