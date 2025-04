Incidente alla Circonvollazione auto si schianta contro muro dello svincolo conducente ferito

Incidente stradale, nel tardo pomeriggio di oggi, lungo la superstrada 121, in territorio di Misterbianco, nei pressi dello svincolo per la Circonvollazione di Catania. Secondo le prime ricostruzioni, un’auto avrebbe perso il controllo andando a schiantarsi contro il muro dello svincolo. Il. Cataniatoday.it - Incidente alla Circonvollazione, auto si schianta contro muro dello svincolo: conducente ferito Leggi su Cataniatoday.it stradale, nel tardo pomeriggio di oggi, lungo la superstrada 121, in territorio di Misterbianco, nei pressiper ladi Catania. Secondo le prime ricostruzioni, un’avrebbe perso illlo andando arsiil. Il.

Potrebbe interessarti anche:

Incidente all'alba, scontro tra auto e trattore: il mezzo agricolo si ribalta, grave un 64enne

È di un ferito grave il bilancio di un violento incidente stradale avvenuto all?alba di oggi, lungo la strada provinciale Ostuni-Torre Pozzelle, in provincia di Brindisi. Coinvolti una...

Incidente auto-moto: muore Gianni Imperioli

Tragico incidente, muore un motociclista. Il fatto intorno alle ore 17 di oggi, 9 aprile, a Ripi, nei pressi della gelateria Meringo. L'impatto ha visto coinvolti un mezzo a due ruote e un'auto. Ad ...

Incidente a Napoli, auto si ribalta in via Nicolardi: conducente in ospedale

Ennesimo incidente tra le strade di Napoli. Nel quartiere Colli Aminei, in una delle vie più abitate della zona, via Nicolardi, si è verificato, poco tempo fa, il ribaltamento di...

Incidente alla Circonvollazione, auto si schianta contro muro dello svincolo: conducente ferito. Perde il controllo dell'auto e si schianta lungo la circonvallazione. Incidente sulla Tangenziale, auto sbanda e si schianta: gravi due ragazze di 23 e 24 anni. Catania: moto contro auto, muore 26enne. Arzachena, schianto tra due auto nella circonvallazione: un ferito. Si schianta con l’auto lungo la circonvallazione di Palermo: morto 32enne. Ne parlano su altre fonti

Come scrive ilgiorno.it: Incidente in galleria a Dervio, con l’auto si schianta contro il furgoncino davanti a lei: ferita 36enne - L'impatto è stato molto violento e ad avere la peggio è stata proprio lei, la 36enne. Mentre infatti il camioncino ha retto all'impatto, la sua macchina no: la parte anteriore si è ...

Lo riporta msn.com: Incidente sulla Cilentana, violento impatto tra auto e animali: tragedia sfiorata - Paura nella serata di ieri lungo la Cilentana, nel tratto compreso tra Centola e Massicelle, dove un’auto in transito ha investito una famiglia di ungulati che stava attraversando ...

Secondo msn.com: Si schianta con la moto in zona Salvano: centauro ricoverato in gravi condizioni a Torrette - FERMO Un motociclista ferito trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette, due auto e una moto coinvolte. È questo il bilancio dell’incidente ...