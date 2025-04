LIVE Paolini Lys 6 2 6 1 WTA Stoccarda 2025 in DIRETTA esordio convincente dell’azzurra

DIRETTA LIVE21:49 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Paolini-Lys. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata.21:48 Un’ora e 5 minuti di gioco bastano all’azzurra per approdare al secondo turno. Jasmine ha servito con il 58% di prime dalle quali ha estratto il 72% di punti. Appena il 30% di punti vinti con la prima per Lys, in difficoltà sulle risposte profonde e precise dell’italiana.JASMINE Paolini b. EVA LYS 6-2 6-1! Servizio vincente! Termina così un agevole primo turno per la numero uno italiana, che giovedì sfiderà ancora una tedesca, ovvero Jule Niemeier.40-0 TRE MATCH POINT Paolini! Palla corta di Jasmine che mette in difficoltà l’avversaria.30-0 Servizio e rovescio lungolinea vincente dell’azzurra. Oasport.it - LIVE Paolini-Lys 6-2 6-1, WTA Stoccarda 2025 in DIRETTA: esordio convincente dell’azzurra Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:49 Si chiude qui la nostratestuale di-Lys. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata.21:48 Un’ora e 5 minuti di gioco bastano all’azzurra per approdare al secondo turno. Jasmine ha servito con il 58% di prime dalle quali ha estratto il 72% di punti. Appena il 30% di punti vinti con la prima per Lys, in difficoltà sulle risposte profonde e precise dell’italiana.JASMINEb. EVA LYS 6-2 6-1! Servizio vincente! Termina così un agevole primo turno per la numero uno italiana, che giovedì sfiderà ancora una tedesca, ovvero Jule Niemeier.40-0 TRE MATCH POINT! Palla corta di Jasmine che mette in difficoltà l’avversaria.30-0 Servizio e rovescio lungolinea vincente

