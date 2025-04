Real Madrid Ancelotti crede nella rimonta Sarà difficile ma abbiamo fiducia Lo abbiamo fatto in altre situazioni

Real Madrid, Ancelotti crede nella rimonta: «Sarà difficile, ma abbiamo fiducia. Lo abbiamo fatto in altre situazioni» Ha parlato a Sky Sport in occasione del match di ritorno dei quarti di finale di Champions League con l'Arsenal, il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti. Il tecnico italiano si è detto fiducioso ai microfoni dell'emittente.

Il Real Madrid crede nella rimonta sull'Arsenal. Ancelotti: "Possiamo ribaltarla". Ancelotti usa una frase di Alcaraz per la remuntada del Real Madrid, il tennista: "È incredibile". Ancelotti ci crede ancora: "Sarà molto complicato, ma le proveremo tutte...". Tonfo Real, Ancelotti incredulo per la doppietta di Rice. Bellingham: "Fortunati a prenderne solo tre".

sport.virgilio.it comunica: Real Madrid, Ancelotti crede nella remuntada: la citazione di Alcaraz e la previsione sul futuro - Quando c’è di mezzo il Real Madrid, tutto sembra possibile. Anche perché in pochi si sono rivelati esenti dal miedo escenico nelle serate di gala della Champions League. Il fattore Bernabeu va tenuto ...

Nota di fanpage.it: Ancelotti usa una frase di Alcaraz per la remuntada del Real Madrid, il tennista: “È incredibile” - non ci ho creduto e l'ho voluto vedere. Mi sembra incredibile che prima di una partita a eliminazione diretta della Champions League qualcuno come Ancelotti dica una cosa del genere per una squadra ...

msn.com riferisce: Ancelotti ci crede ancora: "Sarà molto complicato, ma le proveremo tutte..." - Dopo la dura lezione dell'Emirates impartita dalla squadra di Arteta, il tecnico italiano analizza la pesante sconfitta del Real Madrid con l'Arsenal ...