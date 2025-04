Benevento in Prefettura tavolo di coordinamento per la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata

Benevento, Raffaela Moscarella, ha presieduto questo pomeriggio il tavolo di coordinamento per la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata. All'incontro hanno partecipato i rappresentanti della Regione Campania e della Fondazione Pol.i.s, i referenti dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, i vertici delle Forze dell'Ordine, il rettore dell' Università Giustino Fortunato ed un referente dell'Università degli Studi del Sannio, i Comuni di Benevento, Castelvenere, Cautano, Dugenta, Sant'Agata de Goti, i rappresentanti di Confindustria e Confagricoltura ed i rappresentanti dell'Associazone Libera e della Caritas di Cerreto Sannita.Al centro del confronto la definizione di una strategia condivisa che, con il coinvolgimento ed il supporto dei diversi attori del territorio, consenta anche nella Provincia di Benevento di dare piena attuazione alle disposizioni normative volte a restituire alla collettività i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

