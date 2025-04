Come finisce il film Presencias Certe presenze non vivono nei boschi ma dentro di noi

film Presencias, Víctor scopre una verità sconvolgente: è lui stesso il responsabile della morte della moglie Alicia, avvenuta nella casa di famiglia dove erano tornati insieme poco prima del parto. Dopo essersi risvegliato in ospedale, inizialmente crede che l’omicidio sia stato commesso da qualcun altro e si convince che nel bosco e nella casa si aggirino presenze sovrannaturali. Tuttavia, gradualmente riaffiorano in lui flashback e ricordi repressi, fino al momento in cui rivede se stesso compiere l’omicidio.Nel corso del film, Víctor sospetta anche del fratello Manolo e dei vicini, ma alla fine comprende di soffrire di violenti episodi di sonnambulismo, che nel passato avevano già provocato, senza che lui ne fosse consapevole, la morte della sorella minore. Lo stesso destino ha colpito anche Alicia, e infine, Come viene rivelato nel colpo di scena finale, lo ha portato a uccidere anche Manolo, in preda a un altro episodio. Cinemaserietv.it - Come finisce il film Presencias? Certe presenze non vivono nei boschi, ma dentro di noi Leggi su Cinemaserietv.it Nel finale del, Víctor scopre una verità sconvolgente: è lui stesso il responsabile della morte della moglie Alicia, avvenuta nella casa di famiglia dove erano tornati insieme poco prima del parto. Dopo essersi risvegliato in ospedale, inizialmente crede che l’omicidio sia stato commesso da qualcun altro e si convince che nel bosco e nella casa si aggirinosovrannaturali. Tuttavia, gradualmente riaffiorano in lui flashback e ricordi repressi, fino al momento in cui rivede se stesso compiere l’omicidio.Nel corso del, Víctor sospetta anche del fratello Manolo e dei vicini, ma alla fine comprende di soffrire di violenti episodi di sonnambulismo, che nel passato avevano già provocato, senza che lui ne fosse consapevole, la morte della sorella minore. Lo stesso destino ha colpito anche Alicia, e infine,viene rivelato nel colpo di scena finale, lo ha portato a uccidere anche Manolo, in preda a un altro episodio.

