Missione in Usa e dazi la Meloni convoca un vertice con Tajani e Salvini Momento delicato Faremo del nostro meglio

Missione diplomatica negli Stati Uniti, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha convocato un vertice di governo a Palazzo Chigi per fare il punto sul dossier americano. L’incontro, preparatorio rispetto alla visita ufficiale prevista per giovedì a Washington, ha visto la partecipazione dei due vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, oltre al ministro dell’Economia. Feedpress.me - Missione in Usa e dazi, la Meloni convoca un vertice con Tajani e Salvini: "Momento delicato. Faremo del nostro meglio" Leggi su Feedpress.me In vista della delicatadiplomatica negli Stati Uniti, la presidente del Consiglio Giorgiahato undi governo a Palazzo Chigi per fare il punto sul dossier americano. L’incontro, preparatorio rispetto alla visita ufficiale prevista per giovedì a Washington, ha visto la partecipazione dei due vicepremier Matteoe Antonio, oltre al ministro dell’Economia.

