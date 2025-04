Incidente stradale ad Ariano Irpino due feriti nessuno in gravi condizioni

Incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri ad Ariano Irpino, in località Camporeale, lungo la statale 90 delle Puglie. Le dinamiche dell'Incidente sono ancora al vaglio degli inquirenti, ma le prime ricostruzioni fanno ipotizzare che la causa possa essere un guasto. Avellinotoday.it - Incidente stradale ad Ariano Irpino: due feriti, nessuno in gravi condizioni Leggi su Avellinotoday.it Un gravesi è verificato nel tardo pomeriggio di ieri ad, in località Camporeale, lungo la statale 90 delle Puglie. Le dinamiche dell'sono ancora al vaglio degli inquirenti, ma le prime ricostruzioni fanno ipotizzare che la causa possa essere un guasto.

Potrebbe interessarti anche:

Incidente stradale ad Andria, morte madre e figlia. La giovane era incinta

Due donne, madre e figlia, quest'ultima incinta, hanno perso la vita ieri sera in un gravissimo incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale Andria-Bisceglie dove due vetture si sono ...

Ad un anno dalla morte di Giuseppe Maiolo, la lettera di mamma Pamela che ricorda il giovanissimo, 16enne, deceduto in seguito ad un incidente stradale a Formia

Una testimonianza che squarcia il silenzio A un anno da quella mattina del 6 marzo 2024, quando la vita di un ragazzo di sedici anni si è tragicamente spezzata, Pamela Artale, madre di Giuseppe ...

Truffa del falso incidente ad un'anziana, la Polizia Stradale arresta in A14 due soggetti e recupera il maltolto

Due cittadini italiani, rispettivamente di 60 e 26 anni, sono stati arrestati perché ritrovati in possesso di gioielli e carte bancomat ottenuti grazie ad una truffa commessa ai danni di un’anziana ...

Incidente stradale ad Ariano Irpino: due feriti, nessuno in gravi condizioni. Ariano, brutto incidente a Camporeale: poteva essere una strage. Avellino, tre incidenti nel giro di poche ore: grave 73enne di Ariano Irpino. Brutto incidente sulla Tangenziale di Foggia: grave un commerciante. CRONACA Grave incidente a Foggia: commerciante di Ariano Irpino in prognosi riservata. Due donne si schiantano con la Smart contro un muro, ricoverate. L’incidente in Irpinia. Ne parlano su altre fonti

msn.com comunica: Ariano, brutto incidente a Camporeale: poteva essere una strage - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Nota di corriereirpinia.it: Incidente tra due auto a Foggia: 73enne di Ariano ricoverato in rianimazione all’ospedale Riuniti - Un commerciante di Ariano Irpino di 73 anni è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione all'ospedale Riuniti di Foggia a causa di un incidente avvenuto sulla statale 673 ex via Ascoli ...

Segnala polesine24.it: Paura per un'auto che si ribalta nel fosso - Paura nel primo pomeriggio di oggi 13 aprile ad Ariano nel Polesine, alle porte dell’abitato, sulla regionale 495: una vettura, per cause in via di accertamento, è finita fuoristrada, semiribaltata ...