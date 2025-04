Capello Inter partita difficile A San Siro si riparte da 0 0

Inter e Bayern Monaco, Fabio Capello ha detto la sua negli studi di Sky Sport. ATTENZIONE – L'Inter ha tutte le carte in regola per affrontare il Bayern Monaco ad armi pari. Forte del risultato di andata, la squadra di Simone Inzaghi avrà anche una situazione tecnico tattica favorevole dove i tedeschi dovranno attaccare. A tal proposito l'ex allenatore di Roma, Juventus e Real Madrid, Fabio Capello ha espresso una sua opinione in merito al match di domani: «Sarà una partita molto difficile perché il Bayern Monaco è un ottima squadra. Loro sicuramente vorranno recuperare il risultato. L'Inter deve stare molto attenta. Un errore che non deve assolutamente fare forse è proprio quello di gestire il risultato maturato all'andata. Deve giocare come sta giocando normalmente».

