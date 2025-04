Inaccettabile discriminazione Mattarella e il monito sulla legge per i risarcimenti

sulla legge voluta dal Parlamento con l'obiettivo di risarcire le vittime del Ponte Morandi arriva l'altolà di Sergio Mattarella. Il presidente della Repubblica promulga il testo approvato al Senato nel novembre 2024 e alla Camera il 20 marzo scorso, ma accompagna la sua firma con una lettera indirizzata ai presidenti di Camera e Senato, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, e alla premier Giorgia Meloni. L'inquilino del Colle decide di procedere con la promulgazione "riscontrando nella decisione del Parlamento una significativa manifestazione di solidarietà nei confronti della sofferenza dei familiari di vittime di eventi drammatici", ma non può né intende sottrarsi "al dovere", affidato al presidente della Repubblica dalla Costituzione, "di segnalare taluni punti che non appaiono in linea con principi e norme" della Carta.

