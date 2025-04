Juventusnews24.com - Yildiz Juventus, il matrimonio sembra destinato a durare: la volontà di entrambe le parti collima perfettamente in questo senso! La situazione

di RedazioneNews24, Fabiana Della Valle ha fatto il punto sul numero 10 turco: il giovane attaccante e la società sono allineati su quellaNel corso del suo video pubblicato poi sul proprio canale You Tube, Fabiana Della Valle ha parlato del futuro di Kenanalla. Ecco le sue parole cheno promuovere una permanenza del turco in bianconero. PAROLE – «L’altro input che è arrivato dalla catena di comando è quello di salvaguardare i gioielli dellae in primis parliamo di. Lui vuole rimanere alla Juve perché ha la convinzione che i bianconeri possano crescere. A Torino si trova molto bene, pertanto non sarebbe stato comunque contento di essere messo sul mercato. Il piano attuale corrisponde a quello di non cedere il turco, a meno che non arrivi un’offerta a cui non si può dire di no».