Studenti in gara a colpi di costruzioni tecnologiche successo per Eureka Funziona

Studenti della di Sondrio hanno aderito all'edizione 2025 della gara di costruzioni tecnologiche Eureka! Funziona! - indetta da Federmeccanica e declinata localmente da Confindustria Lecco e Sondrio - dedicata quest'anno al tema del magnetismo. Il progetto è promosso a livello.

