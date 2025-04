Iltempo.it - Piogge abbondanti e situazioni critiche: dove si rischia di più per il maltempo

Ci sarà una tregua dalsull'Italia nei prossimi giorni? A rispondere sono gli esperti di MeteoGiuliacci, che non lasciano tante speranze con le loro previsioni del tempo: “Continua la fase diatlantico sul nostro Paese, e nella parte centrale della settimana non si possono escluderecreate dadi grande abbondanza. Per le giornate di mercoledì 16 e giovedì 17 aprile i modelli descrivono una situazione di diffusosoprattutto al Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna, cona tratti intense e localmente particolarmente. In alcune regioni del Paese non si possono escludere violenti nubifragi e improvvisi allagamenti”. Il focus meteo del sito meteogiuliacci.it racconta poi quali sono le zone più a rischio per colpa delle intense: “Mercoledì 16 aprile lepiù intense e insistenti si concentreranno al Norst, Toscana e Sardegna; situazione simile giovedì 17 aprile, con gli accumuli più alti al Norst e Venezie.