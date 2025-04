Muore a 11 anni Vinci sconvolta per la scomparsa della piccola Greta

Vinci, 15 aprile 2025 – I genitori, i compagni di scuola e tutta la comunità di Spicchio hanno pregato fino alla fine, ma quel brutto male che l'aveva colpita tempo fa se l'è portata via insieme al suo sorriso. Vinci è sconvolta per la scomparsa della piccola Greta, morta a 11 anni a causa di una malattia incurabile che l'ha strappata troppo presto all'affetto dei suoi cari.Il suo cuoricino ha smesso di battere nel pomeriggio di oggi, 15 aprile, e la notizia si è diffusa rapidamente tra le vie del paese. La famiglia è infatti molto conosciuta: la piccola frequentava la classe V della scuola primaria di Spicchio. La scuola ne ha dato notizia attraverso i canali istituzionali ed ha annunciato iniziative e momenti di preghiera in sua memoria."Purtroppo è arrivata una notizia che sconvolge tutta la nostra comunità.

