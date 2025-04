Angi al Parlamento Europeo presenta Strategie per connettersi in un mondo iperconnesso

Angi – Associazione Nazionale Giovani Innovatori, in collaborazione con gli Uffici del Parlamento Europeo in Italia, annuncia con entusiasmo il convegno “Strategie per connettersi in un mondo iperconnesso: navigare nell’oceano della comunicazione digitale”. L’evento si terrà mercoledì 16 aprile 2025, dalle ore 9:30 alle 12:30, presso lo spazio Europe Experience “David Sassoli” a Roma.In un’epoca caratterizzata dalla trasformazione digitale e da un flusso incessante di informazioni, il convegno intende esplorare le dinamiche della comunicazione in un mondo iperconnesso. Saranno affrontati temi cruciali come il contrasto alle fake news, la sicurezza digitale, il benessere online e le opportunità offerte dalle nuove tecnologie. L’incontro rappresenta un’occasione unica per riflettere su come individui, imprese e istituzioni possano navigare con consapevolezza e responsabilità in un contesto digitale in continua evoluzione. Romadailynews.it - Angi al Parlamento Europeo presenta “Strategie per connettersi in un mondo iperconnesso Leggi su Romadailynews.it Roma, 15 aprile 2025 –– Associazione Nazionale Giovani Innovatori, in collaborazione con gli Uffici delin Italia, annuncia con entusiasmo il convegno “perin un: navigare nell’oceano della comunicazione digitale”. L’evento si terrà mercoledì 16 aprile 2025, dalle ore 9:30 alle 12:30, presso lo spazio Europe Experience “David Sassoli” a Roma.In un’epoca caratterizzata dalla trasformazione digitale e da un flusso incessante di informazioni, il convegno intende esplorare le dinamiche della comunicazione in un. Saranno affrontati temi cruciali come il contrasto alle fake news, la sicurezza digitale, il benessere online e le opportunità offerte dalle nuove tecnologie. L’incontro rapun’occasione unica per riflettere su come individui, imprese e istituzioni possano navigare con consapevolezza e responsabilità in un contesto digitale in continua evoluzione.

Angi al Parlamento Europeo presenta "Strategie per connettersi in un mondo iperconnesso.

