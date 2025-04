Dazi trattative in stallo Trump rifiuta la proposta Ue di esentare le industrie Meloni in partenza per gli Usa

trattative tra l’Unione europea e gli Usa sui Dazi. La missione oltreoceano del commissario al Commercio Maroš Šef?ovi? non ha avuto l’effetto sperato: Donald Trump ha rifiutato la proposta di rimuovere le tariffe sulle esportazioni di beni industriali. Allo stesso tempo, però, il capo della Casa Bianca ha detto di stare valutando una temporanea esenzione del settore auto, per dare tempo – dice – alle aziende di spostare la produzione negli Usa. “L’Ue sta facendo la sua parte. Ora è necessario che gli Stati Uniti definiscano la loro posizione. Come in ogni negoziazione, questa deve essere una strada a doppio senso, con entrambe le parti che portano qualcosa al tavolo”, ha detto il portavoce della Commissione Ue Olof Gill.Continua invece lo scontro aperto con la Cina, che ha ordinato alle sue compagnie aeree di non accettare ulteriori consegne di Boeing. Ilfattoquotidiano.it - Dazi, trattative in stallo: Trump rifiuta la proposta Ue di esentare le industrie. Meloni in partenza per gli Usa Leggi su Ilfattoquotidiano.it Giornata difficile per letra l’Unione europea e gli Usa sui. La missione oltreoceano del commissario al Commercio Maroš Šef?ovi? non ha avuto l’effetto sperato: Donaldhato ladi rimuovere le tariffe sulle esportazioni di beni industriali. Allo stesso tempo, però, il capo della Casa Bianca ha detto di stare valutando una temporanea esenzione del settore auto, per dare tempo – dice – alle aziende di spostare la produzione negli Usa. “L’Ue sta facendo la sua parte. Ora è necessario che gli Stati Uniti definiscano la loro posizione. Come in ogni negoziazione, questa deve essere una strada a doppio senso, con entrambe le parti che portano qualcosa al tavolo”, ha detto il portavoce della Commissione Ue Olof Gill.Continua invece lo scontro aperto con la Cina, che ha ordinato alle sue compagnie aeree di non accettare ulteriori consegne di Boeing.

La posizione dell’Unione europea nelle trattative con Trump sui dazi

Novanta giorni in più per trattare, ma la guerra commerciale è tutt’altro che finita. Nella giornata di ieri, giovedì 10 aprile, l’Unione europea ha sospeso per tre mesi l’entrata in vigore dei ...

Dazi, Trump raddoppia le tasse con la Cina e apre alle trattative singole

Si fa sempre più pressante la “guerra commerciale” tra Usa e il resto del mondo, ma ci sono delle aperture con Meloni che andrà alla Casa Bianca Una guerra commerciale sempre più spietata e cinica. ...

Dazi, Sereni (Pd): “In questi 90 giorni a livello europeo servono contromisure e trattative”

(Adnkronos) – "Contro i dazi dobbiamo fare due mosse a livello europeo: contromisure e trattativa. Servono entrambi per limitarne l'impatto. Dal mio punto di vista, dobbiamo andare più a Bruxelles e ...

