E morto il boss Antonio Pignataro reo confesso del omicidio di Simonetta Lamberti

È morto nella sua casa di Scalea, in Calabria, dove era detenuto ai domiciliari il boss di Nocera Inferiore Antonio Pignataro, reo confesso dell'omicidio della piccola Simonetta Lamberti (figlia di Alfonso, il magistrato antimafia di Cava dei Tirreni scomparso nel 2015) alla quale è intitolata lo.

E' morto il boss Antonio Pignataro, killer reo confesso di Simonetta Lamberti

È morto nella sua casa di Scalea, in Calabria, dove era detenuto ai domiciliari il boss di Nocera Inferiore Antonio Pignataro, reo confesso dell’omicidio della piccola Simonetta Lamberti (figlia di ...

E' morto il boss Antonio Pignataro, reo confesso sull'omicidio di Simonetta Lamberti. Morto il boss Antonio Pignataro: nel 1982 uccise Simonetta Lamberti, 11 anni, figlia del procuratore di Sala Consilina. Morto a Scalea il killer di Simonetta Lamberti. “Pignataro è ammalato e deve stare vicino ad un ospedale attrezzato”. La camorra che ammazza i bambini: l'omicidio di Simonetta Lamberti | VIDEO. La salma del boss rientra dopo 17 giorni per la sepoltura. Ne parlano su altre fonti

Scrive corrieredellacalabria.it: Morto a Scalea il killer di Simonetta Lamberti - Antonio Pignataro, reo confesso del delitto. Era stato indagato in Calabria per uno spaccio di droga nell’alto Tirreno cosentino ...

