Lautaro Inter nessuno come lui in Europa attaccante completo ecco il dato che lo incorona

Lautaro Inter, questa mattina Tuttosport ha svelato una serie di dati inerenti alle giocate del nerazzurro in Champions League. Non solo i gol: è il bomber che tenta più contrasti. Un estratto: Lautaro Inter – «Lautaro è bomber di lotta e di governo: non per nulla, tra i centravanti ancora in corsa nell'Europa dei grandi, è quello che tenta più contrasti, 1,9 ogni 90'. In questa Champions, Kane (10 gol) insegue Raphinha (12) come miglior marcatore, ma Lautaro – 7 reti a fronte di 3,79 xG – è il terzo miglior realizzatore rispetto alle attese, dietro al brasiliano del Barcellona e al connazionale Julian Alvarez. Entrambi corrono, Lautaro più veloce e in Champions ha toccato una punta di 31,21 km/h contro i 30,44 di Kane, che però copre più km: 9,34 in media a partita, l'argentino 4».

