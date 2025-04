Fiuggi Suoni di pace un concerto per anima

Fiuggi per un evento straordinario, carico di emozione e bellezza.Il violinista Anyla Kraja, il pianista Fausto Di Cesare e l’attore Graziano Sirci daranno vita a un viaggio musicale e poetico, tra le note di Beethoven. Frosinonetoday.it - Fiuggi, "Suoni di pace - un concerto per l'anima" Leggi su Frosinonetoday.it Giovedì 17 aprile alle ore 21.00 vi aspettiamo al Teatro Comunale diper un evento straordinario, carico di emozione e bellezza.Il violinista Anyla Kraja, il pianista Fausto Di Cesare e l’attore Graziano Sirci daranno vita a un viaggio musicale e poetico, tra le note di Beethoven.

Potrebbe interessarti anche:

In Medio Oriente la pace non germoglierà per incanto. E l'Europa dovrebbe pensarci

A Beirut le istituzioni cecano di colmare un vuoto, il regime di Assad in Siria si.è sgretolato, in Turchia Erdogan ha incarcerato il suo principale rivale politico. E Benjamin Netanyahu ha ripreso a ...

Macerata Campania, giornata internazionale dello Sport per lo Sviluppo della Pace

Tempo di lettura: 2 minutiQuest’anno anche Macerata Campania celebrerà “La Giornata Internazionale dello Sport per lo sviluppo della Pace”. Un evento che mira a coinvolgere e sensibilizzare ...

Trump: Abbiamo bisogno della Groenlandia per la pace mondiale"

(Agenzia Vista) Usa, 29 marzo 2025 “Dobbiamo avere la Groenlandia per la sicurezza nostra e internazionale. Groenlandia, Danimarca e Ue capiranno, altrimenti glielo spiegheremo. La Groenlandia è ...

Fiuggi, "Suoni di pace - un concerto per l'anima". Ne parlano su altre fonti

Si apprende da msn.com: I cantanti in scaletta al concerto Per la Pace al Forum di Assago a Milano, ecco tutti gli artisti - Per la Pace – Live contro le guerre ... hanno già commentato l’importanza del concerto. e sul palco si daranno il cambio tutti e 15 gli artisti. Anche se non se ne hanno certezze, un ...

piacenzasera.it riferisce: In San Francesco si canta per la Pace: sabato il concerto benefico - Cori insieme per la pace. Torna sabato 12 aprile, alle ore 16.30 nella chiesa di San Francesco, l’appuntamento con il concerto che prende il nome di “150 voci per la Pace”. “Siamo arrivati ...