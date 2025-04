OpenAI prepara il lancio di un nuovo social network così Sam Altman può spiazzare X e Meta

Leggi su Open.online

starebbe lavorando aldi unsimile a X. Lo scrive la testata specializzata The Verge citando alcune fonti, secondo le quali il progetto è in fase sperimentale e non è chiaro se la società progetta di lanciare ilcome un’app a sé stante separata o piuttosto incorporarlo in ChatGPT. Samstarebbe raccogliendo proprio in queste periodo back utili allo sviluppo del progetto. Il fondatore diaveva in qualche modo evocato lo sviluppo a sorpresa a fine febbraio, quando aveva reagitoalla notizia dello sviluppo da parte didi un rivale di ChatGPT: «Ok allora forse faremo un’app». Poche settimane prima aveva pubblicamente ribattuto a Elon Musk – sempre su X – quando questi aveva lanciato un’offerta per comprareper 97,4 miliardi di dollari: «No grazie, ma possiamo comprare noi Twitter per 9,74 miliardi se vuoi».