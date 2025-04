AFFARI TUOI quanto hanno vinto stasera ai pacchi 15 aprile 2025

quanto hanno vinto questa sera ad AFFARI TUOI nella puntata del 15 aprile 2025L'articolo AFFARI TUOI quanto hanno vinto stasera ai pacchi? 15 aprile 2025 proviene da Novella 2000. Novella2000.it - AFFARI TUOI quanto hanno vinto stasera ai pacchi? 15 aprile 2025 Leggi su Novella2000.it Scopriamoquesta sera adnella puntata del 15L'articoloai? 15proviene da Novella 2000.

Potrebbe interessarti anche:

AFFARI TUOI quanto hanno vinto stasera ai pacchi? 14 aprile 2025

Andiamo a scoprire cosa è accaduto stasera, 14 aprile 2025, ad Affari Tuoi e quanto hanno vinto al gioco dei pacchi L'articolo AFFARI TUOI quanto hanno vinto stasera ai pacchi? 14 aprile 2025 ...

Affari tuoi, Carrie "presa per il c***o" sui titoli di coda: cos'hanno notato da casa

Finisce male per Carrie, ex pacchista del Veneto promossa concorrente di Affari tuoi nella puntata di mercoledì 29 gennaio. Gli appassionati del quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da ...

"Mah, ma come hanno vinto...": Laura travolta dopo Affari Tuoi, scatta il "processo"

Nella puntata di Affari Tuoi trasmessa questa sera, giovedì 6 marzo, la protagonista è Laura, rappresentante del Friuli Venezia Giulia. Originaria di Pieris, una località in provincia di Gorizia, fa ...

Affari Tuoi, la puntata del 13 aprile: Andrea "Il Baffo" vince 15mila euro dopo una partita difficile. Andrea dalla Toscana, chi è il concorrente di Affari Tuoi che ha vinto 15.000 euro. Ad Affari Tuoi Roberta fa un errore choc, poi interviene il Dottore e finisce in lacrime: "Anche lui ha un cuore". Affari Tuoi, la partita di Roberta del Lazio sembra persa ma qualcosa cambia all’ultimo istante. Disastro ad Affari tuoi, Roberta vittima della cattiveria del Dottore che le sfila i soldi poi il colpo di scena finale. Lucia Di Luzio, da Maniago ad Affari Tuoi: «Ho cambiato 100.000 euro per il musetto, ma bellissima esperienza». Ne parlano su altre fonti

Secondo msn.com: Affari Tuoi puntata stasera 27 marzo 2025, quanto hanno vinto i concorrenti? - Quanto hanno vinto i concorrenti della puntata di stasera, giovedì 27 marzo 2025, di Affari Tuoi, il programma di Rai 1.

Scrive msn.com: Affari Tuoi puntata stasera 2 aprile 2025, quanto hanno vinto i concorrenti? - La puntata di Affari Tuoi di stasera 2 aprile 2025 ha visto altri colpi di scena in studio. Ecco quanto hanno vinto i vincitori.

Nota di alphabetcity.it: Affari Tuoi: quanto ha vinto il concorrente nel gioco dei pacchi stasera, 8 aprile - Nuova puntata, grandi emozioni. Quale regione sarà chiamata in causa per battere le astuzie del Dottore ad Affari Tuoi?