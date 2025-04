Asse Juve Roma nuovo affare dopo Soulé Arthur la chiave

Asse tra Juventus e Roma continua ad essere molto calda. I club in passato hanno chiuso diverse operazioni e in futuro un altro affare potrebbe essere messo nero su bianco. Secondo le ultime informazioni che arrivano dalla Spagna, il Girona vorrebbe puntare ancora una volta su Arthur, ma le cifre richieste dalla Vecchia Signora per il riscatto sono molto alte e per questo motivo l'ipotesi più probabile è quella di un ritorno a Torino per poi magari iniziare una nuova avventura sempre in Serie A.Asse Juve-Roma: nuovo affare dopo Soulé, Arthur la chiave (Lapresse) – calciomercato.itLa Roma ci aveva pensato durante il calciomercato invernale e, a questo punto, non è da escludere che ci possa essere un tentativo anche nella prossima sessione.

Asse Juve-Roma: nuovo affare dopo Soulé, Arthur la chiave. Abraham, Chiesa, Soulé, El Shaarawy: Juve-Roma, che intreccio di mercato. Roma scatenata: Dahl, Soulé e Dovbyk. Calciomercato, rivivi la diretta. Asse di mercato Inter-Roma: oltre a Frattesi, ai giallorossi piace Buchanan. Non solo Chiesa: c'è l'asse Roma-Juve. Roma, anche Arthur con Chiesa: la Juve pensa ad Abraham e Zalewski.

