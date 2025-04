Donnarumma fa due parate assurde in tre minuti contro l8217Aston Villa tiene in piedi il PSG

Donnarumma è il migliore in campo del PSG al Villa Park: ferma due volte l'Aston Villa con parate pazzesche rallentando la rimonta degli inglesi. Leggi su Fanpage.it è il migliore in campo del PSG alPark: ferma due volte l'Astonconpazzesche rallentando la rimonta degli inglesi.

Potrebbe interessarti anche:

Calciomercato.com – Donnarumma, ancora tu: para due rigori, come in finale a Euro 2020. Ma il futuro può essere lontano dal Psg | Primapagina

2025-03-12 00:44:00 Arrivano conferme: Donnarumma, ancora tu: para due rigori, come in finale a Euro 2020. Ma il futuro può essere lontano dal Psg | Primapagina | Calciomercato.com ...

Adani riflette: «Parma Inter? Per me c’è un aspetto mentale. Vi ricordo che due anni fa se Inzaghi non arriva in finale di Champions viene esonerato e…»

di RedazioneL’ex difensore dell’Inter, Lele Adani, analizza il pareggio ottenuto dai nerazzurri nell’ultimo turno di campionato contro il Parma Intervenuto ai microfoni della Rai, Lele Adani si ...

Pusher accoltellato due mesi fa, arrestato con 100 grammi di coca e 1000 euro

Almè. Nonostante il divieto di dimora in Bergamo e provincia e nonostante l’1 dicembre fosse stato accoltellato da un marocchino finendo in terapia intensiva, un pusher tunisino è stato nuovamente ...

Donnarumma fa due parate assurde in tre minuti contro l’Aston Villa: tiene in piedi il PSG. Donnarumma dopo Liverpool-Psg: "Critiche? Troppe ma da chi non è del mestiere". VIDEO. Donnarumma, la storia si ripete: dopo Wembley eroe anche a Anfield. Donnarumma, rivincita su Singo: torna titolare ed è decisivo nel trionfo del Psg in Supercoppa. Donnarumma da urlo: para due rigori su tre e trascina il PSG ai quarti di Champions. Donnarumma, ancora tu: para due rigori, come in finale a Euro 2020. Ma il futuro può essere lontano dal Psg. Ne parlano su altre fonti

fanpage.it comunica: Donnarumma fa due parate assurde in tre minuti contro l’Aston Villa: tiene in piedi il PSG - Donnarumma è il migliore in campo del PSG al Villa Park: ferma due volte l'Aston Villa con parate pazzesche rallentando la rimonta degli inglesi ...

Nota di fanpage.it: Perché Donnarumma non ha neanche provato a parare il primo rigore di Salah: una tattica geniale - Ovvero, eliminando l'opzione centrale, a Donnarumma ne sarebbero rimaste solo due: tuffarsi a destra o a sinistra.

msn.com riferisce: Donnarumma fa il fenomeno, il Psg elimina il Liverpool: Gigio para due rigori e porta i francesi ai quarti - Barcellona, Psg (che fa fuori il Liverpool in Inghilterra ... Per decidere chi va ai quarti serviranno i rigori dove un grande Donnarumma para due penalty dopo aver fatto il fenomeno anche ...