Calciomercato.it - Scontri tra ultras nel derby: provvedimenti UFFICIALI dopo Lazio-Roma

Arrivano le decisioniquanto accaduto domenica nella Capitale. Ipresi riguardano anche la prossima stagioneE’ stato unad altissima tensione quello che di domenica sera tra lae la. Prima del calcio d’inizio della sfida capitolina, che ha messo difronte gli uomini di Marco Baroni a quelli di Claudio Ranieri, ci sono stati diversie tafferugli nei pressi dello stadio.tranel(LaPresse) – Calciomercato.itQuelle ore caldissime non passeranno chiaramente sotto traccia e a pagarne le conseguenze saranno i tifosi delle due squadre.glideldi domenica, così, come scrive Ansa.it, il Viminale ha deciso di vietare per tre giornate le trasferte i sostenitori biancocelesti e giallorossi.