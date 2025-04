Mattarella ricoverato per un intervento programmato Il presidente non è in pericolo

Mattarella è stato ricoverato all'Ospedale Santo Spirito di Roma per un intervento programmato da tempo. Il presidente della Repubblica ha regolarmente presenziato agli appuntamenti odierni e, come raccontano fonti sanitarie, "non è in pericolo di vita" come fatto temere da alcune indiscrezioni che avevano parlato di generici problemi cardiaci. La situazione del numero uno del Quirinale non desta alcuna preoccupazione, tanto che nel pomeriggio ha ricevuto anche il presidente del Montenegro. Si tratta di un impianto di un pacemaker. "Al presidente Mattarella i miei più sentiti auguri per un pronto e pieno ristabilimento. L'Italia lo attende presto, con la forza e la dedizione di sempre", il messaggio di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, rivolto al capo dello Stato. Al presidente Mattarella i miei più sentiti auguri per un pronto e pieno ristabilimento. Iltempo.it - Mattarella ricoverato per un intervento programmato. "Il presidente non è in pericolo" Leggi su Iltempo.it Sergioè statoall'Ospedale Santo Spirito di Roma per unda tempo. Ildella Repubblica ha regolarmente presenziato agli appuntamenti odierni e, come raccontano fonti sanitarie, "non è indi vita" come fatto temere da alcune indiscrezioni che avevano parlato di generici problemi cardiaci. La situazione del numero uno del Quirinale non desta alcuna preoccupazione, tanto che nel pomeriggio ha ricevuto anche ildel Montenegro. Si tratta di un impianto di un pacemaker. "Ali miei più sentiti auguri per un pronto e pieno ristabilimento. L'Italia lo attende presto, con la forza e la dedizione di sempre", il messaggio di Giorgia Meloni,del Consiglio, rivolto al capo dello Stato. Ali miei più sentiti auguri per un pronto e pieno ristabilimento.

