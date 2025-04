Unlimitednews.it - Dazi, la Casa Bianca “E’ la Cina ad aver bisogno di un accordo con gli Usa”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “La palla è nel campo della, che deve fare uncon noi. Noi non dobbiamo fare uncon loro, non c’è differenza tra lae qualsiasi altro Paese. Lavuole quello che abbiamo noi, quello che ogni paese vuole, il consumatore americano. O per dirla in un altro modo, hadei nostri soldi”. Lo ha detto la portavoce della, Karoline Leavitt, parlando dei nuovialladel 145% nel corso di una conferenza stampa. Allo stato attuale il governo cinese non ha mostrato alcuna volontà di fare marcia indietro, imponendo a sua voltadel 125% sui prodotti statunitensi.Leavitt ha poi risposto a una domanda in merito alla decisione del presidente Donald Trump di congelare più di 2,2 miliardi di dollari in sovvenzioni e 60 milioni di dollari in contratti all’Università di Harvard, dopo che l’istituzione ha dichiarato che avrebbe disobbedito alle richieste dell’amministrazione Trump di limitare l’attivismo nei campus.