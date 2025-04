Adolescence è la terza serie Netflix più vista di sempre superando Dahmer

La serie drammatica britannica "Adolescence" sta facendo faville! Pensate, ha già superato i 124 milioni di visualizzazioni dal suo debutto a marzo. Una cifra semplicemente impressionante, che la proietta direttamente nell'olimpo delle serie più viste di sempre sulla piattaforma. Questa produzione, che narra la storia di un tredicenne che commette un omicidio, ha superato anche la popolarità di "Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story", generando un dibattito globale.

