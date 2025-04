Mattarella ricoverato per un intervento programmato nessuna preoccupazione per le condizioni del capo dello Stato

Mattarella è Stato ricoverato questa mattina presso l’ospedale Santo Spirito di Roma per sottoporsi a un intervento programmato. Una procedura già prevista da tempo e che, secondo fonti del Quirinale, non desta alcuna preoccupazione per le condizioni di salute del capo dello Stato.Tra i primi a commentare, il presidente del Senato Ignazio La Russa sui social: “Forza presidente, torna presto. Ti Aspettiamo”. Anche il leader di Azione, Carlo Calenda, rivolge al presidente della Repubblica “i più calorosi auguri, a nome anche della comunità di Azione, di una pronta ripresa”. Riccardo Magi, segretario di +Europa, afferma: “Auguri di pronta ripresa al Presidente Mattarella per l’intervento a cui dovrà sottoporsi nei prossimi giorni. Presidente, la aspettiamo”. Thesocialpost.it - Mattarella ricoverato per un intervento programmato: nessuna preoccupazione per le condizioni del capo dello Stato Leggi su Thesocialpost.it Roma – Il presidente della Repubblica Sergioquesta mattina presso l’ospedale Santo Spirito di Roma per sottoporsi a un. Una procedura già prevista da tempo e che, secondo fonti del Quirinale, non desta alcunaper ledi salute del.Tra i primi a commentare, il presidente del Senato Ignazio La Russa sui social: “Forza presidente, torna presto. Ti Aspettiamo”. Anche il leader di Azione, Carlo Calenda, rivolge al presidente della Repubblica “i più calorosi auguri, a nome anche della comunità di Azione, di una pronta ripresa”. Riccardo Magi, segretario di +Europa, afferma: “Auguri di pronta ripresa al Presidenteper l’a cui dovrà sottoporsi nei prossimi giorni. Presidente, la aspettiamo”.

