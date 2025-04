Di Napoli non sembra convinto dalla crescita di Vlahovic Ha i numeri ma tutti abbiamo già visto una cosa

Napoli, ex attaccante, non pare particolarmente entusiasmato dalla crescita di Vlahovic: questo aspetto non lo convince più di tanto“Maracanà“, trasmissione di TMW Radio, ha accolto anche Arturo Di Napoli tra gli ospiti virtuali. Nel corso del suo intervento, l’ex attaccante con grande militanza in Serie A ha bacchettato Dusan Vlahovic. Ecco le parole espresse sul centravanti della Juve. PAROLE – «Vlahovic ha i numeri, ma abbiamo visto anche lui nel suo gioco. Uno è un top se incide anche senza fare gol».Leggi su Juventusnews24.com Juventusnews24.com - Di Napoli non sembra convinto dalla crescita di Vlahovic: «Ha i numeri, ma tutti abbiamo già visto una cosa» Leggi su Juventusnews24.com di Redazione JuventusNews24Di, ex attaccante, non pare particolarmente entusiasmatodi: questo aspetto non lo convince più di tanto“Maracanà“, trasmissione di TMW Radio, ha accolto anche Arturo Ditra gli ospiti virtuali. Nel corso del suo intervento, l’ex attaccante con grande militanza in Serie A ha bacchettato Dusan. Ecco le parole espresse sul centravanti della Juve. PAROLE – «ha i, maanche lui nel suo gioco. Uno è un top se incide anche senza fare gol».Leggi su Juventusnews24.com

