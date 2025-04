Lautaro Martinez e Harry Kane la notte della verità Inter Bayern è anche la sfida dei bomber ampquotincompiutiampquot

Harry Kane ha sulla coscienza la palla (mandata sul palo esterno alla sinistra di Sommer) che avrebbe potuto indirizzare in maniera differente. Leggi su Calciomercato.com ha sulla coscienza la palla (mandata sul palo esterno alla sinistra di Sommer) che avrebbe potuto indirizzare in maniera differente.

Lautaro Martinez e Harry Kane, la notte della verità: Inter-Bayern è anche la sfida dei bomber "incompiuti". Kane: "Contro l'Inter sarà una battaglia. Rispetto molto Lautaro, su Acerbi...". TS - Lautaro-Kane, la sfida dei numeri: l'argentino stravince per trofei, il britannico un maratoneta. Inter Milan Talisman Goes Head-To-Head With Bayern Munich Goal Machine In Decisive Champions League Quarter-Final Second Leg. Bayer Monaco-Inter, una sfida tra bomber: Kane contro Lautaro Martinez. Champions League: le tre cose che forse non sai su Inter-Bayern Monaco. Ne parlano su altre fonti

