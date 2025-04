Cucciari su Leao Talento discontinuo ma il Milan deve ripartire da lui

Cucciari, che si è soffermato anche su Rafael Leao, attaccante del Milan Pianetamilan.it - Cucciari su Leao: “Talento discontinuo, ma il Milan deve ripartire da lui” Leggi su Pianetamilan.it Nel pomeriggio di Maracanà su TMW Radio, è intervenuto l’allenatore, che si è soffermato anche su Rafael, attaccante del

Potrebbe interessarti anche:

Milan, Sabatini contro Theo e Leao: “Irreale che col talento che hanno…”

Sandro Sabatini, nel suo pezzo di commento e analisi di Milan-Parma per Calciomercato.com critica Theo Hernandez e Rafael Leao

Milan, Mauro accusa: “Leao inadatto. Somiglia a Cassano: grande talento ma …”

Massimo Mauro, ex calciatore, ha espresso un proprio commento in merito a Rafael Leao, attaccante del Milan, paragonandolo ad Antonio Cassano

Giaccherini: “Con il talento di Leao, avrei giocato 15 anni al Real Madrid”

Emanuele Giaccherini, ex calciatore in Serie A e oggi opinionista per DAZN, ha parlato di Rafael Leao, attaccante del Milan. Le dichiarazioni

Cucciari su Leao: “Talento discontinuo, ma il Milan deve ripartire da lui”. Leao-Vlahovic, quale il futuro dei due attaccanti? Lo dicono gli opinionisti di TMW.... Cucciari: "Vlahovic è un 2000, questo non va sottovalutato". Ne parlano su altre fonti

tuttojuve.com riferisce: Cucciari: "Vlahovic è un 2000, questo non va sottovalutato" - Il mister Alessandro Cucciari, a TMW Radio, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Leao, Vlahovic e Rovella: "Leao non lo cederei, è un talento che ha fatto vedere ...