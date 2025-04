Cultweb.it - Cos’è il pacemaker, a cosa serve e come funziona?

Leggi su Cultweb.it

Ilè un dispositivo medico elettronico impiantabile, progettato per regolare il battito cardiaco quando questo risulta troppo lento (bradicardia), irregolare o, in alcuni casi, assente. Utilizzato soprattutto in pazienti con disturbi del ritmo cardiaco (aritmie), ilrappresenta uno dei principali strumenti salvavita in cardiologia moderna.Ilè composto da due elementi principali: un generatore di impulsi, che contiene la batteria e i circuiti elettronici, e uno o più elettrocateteri, che trasportano gli impulsi elettrici dal generatore al cuore. Una volta impiantato, il dispositivo monitora costantemente l’attività cardiaca e interviene automaticamente quando rileva un’anomalia nel ritmo.Se il battito rallenta o salta, ilinvia un impulso elettrico per stimolare la contrazione del cuore.