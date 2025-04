Sinner obiettivo Parigi Jannik nell’entry list del Roland Garros

Jannik Sinner punta il Roland Garros 2025. Il tennista azzurro, entrato ormai nell’ultimo mese di squalifica per il caso doping che lo ha riguardato, è stato annunciato oggi, martedì 15 aprile, nella entry list dello Slam Parigino, al via il prossimo 25 maggio con la finale che è fissata per l’8 giugno, che chiuderà la stagione sulla terra rossa. Il numero uno del mondo, semifinalista nella scorsa edizione ed eliminato da Carlos Alcaraz, guiderà la truppa dei tennisti azzurri, di cui ben nove partiranno dal tabellone principale. Oltre all’altoatesino infatti ci saranno anche Lorenzo Musetti, finalista a Montecarlo, Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Luciano Darderi, Mattia Bellucci e Francesco Passaro. Ha buone speranze di accedere al tabellone principale anche Luca Nardi, fuori dall’entry list per un solo posto e che quindi partirà dalle qualificazioni. .com - Sinner, obiettivo Parigi: Jannik nell’entry list del Roland Garros Leggi su .com (Adnkronos) –punta il2025. Il tennista azzurro, entrato ormai nell’ultimo mese di squalifica per il caso doping che lo ha riguardato, è stato annunciato oggi, martedì 15 aprile, nella entrydello Slamno, al via il prossimo 25 maggio con la finale che è fissata per l’8 giugno, che chiuderà la stagione sulla terra rossa. Il numero uno del mondo, semifinaa nella scorsa edizione ed eliminato da Carlos Alcaraz, guiderà la truppa dei tennisti azzurri, di cui ben nove partiranno dal tabellone principale. Oltre all’altoatesino infatti ci saranno anche Lorenzo Musetti, finaa a Montecarlo, Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Luciano Darderi, Mattia Bellucci e Francesco Passaro. Ha buone speranze di accedere al tabellone principale anche Luca Nardi, fuori dall’entryper un solo posto e che quindi partirà dalle qualificazioni.

Potrebbe interessarti anche:

Sinner, obiettivo Parigi: Jannik nell’entry list del Roland Garros

(Adnkronos) – Jannik Sinner punta il Roland Garros 2025. Il tennista azzurro, entrato ormai nell'ultimo mese di squalifica per il caso doping che lo ha riguardato, è stato annunciato oggi, martedì ...

Sinner, obiettivo Parigi: Jannik nell’entry list del Roland Garros

(Adnkronos) – Jannik Sinner punta il Roland Garros 2025. Il tennista azzurro, entrato ormai nell'ultimo mese di squalifica per il caso doping che lo ha riguardato, è stato annunciato oggi, martedì 15 ...

Ambesi: “Sinner lavorerà su un fondamentale. Berrettini ha un chiaro obiettivo di classifica”

Entra nel vivo il lungo conto alla rovescia in vista del rientro in campo del numero uno del ranking Jannik Sinner, atteso al Foro Italico di Roma verso metà maggio dopo la sospensione di tre mesi ...

Sinner, al Roland Garros ci sarà? L'entry list dello Slam parigino. Sinner, obiettivo Parigi: Jannik nell'entry list del Roland Garros. Sinner e il rientro da numero 1: da Parigi ai record, i suoi obiettivi per il 2025. Sinner: "Torino e Coppa Davis sono i veri obiettivi di questo fine 2024 ma...". Jannik Sinner alle Olimpiadi di Parigi 2024: quando gioca, partite, e dove vedere in diretta tv e streaming | Tennis ATP. Ljubicic: "Sinner, l'obiettivo di questo finale di stagione sono Finals e Davis". VIDEO. Ne parlano su altre fonti

Nota di msn.com: Sinner, obiettivo Parigi: Jannik nell'entry list del Roland Garros - (Adnkronos) – Jannik Sinner punta il Roland Garros 2025. Il tennista azzurro, entrato ormai nell'ultimo mese di squalifica per il caso doping che lo ha riguardato, è stato annunciato oggi, martedì 15 ...

Nota di tennisfever.it: È ufficiale, esplode la bomba Sinner: tifosi in visibilio - Tuttavia, l’impresa di Musetti, che ha sfiorato il primo Masters 1000 in carriera, è stata offuscata dall’ufficializzazione che riguarda Jannik Sinner: una vera e propria bomba che ha mandato in ...

Segnala informazione.it: Sinner e il rientro da numero 1: da Parigi ai record, i suoi obiettivi per il 2025 - Mancava solo l’aritmetica per sigillare il fatto che Jannik Sinner sarà serenamente n.1 del mondo fino al rientro dalla sospensione, che avverrà il mese prossimo agli Internazionali di Roma. La sconfi ...