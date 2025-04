.com - Zambrotta e le gambe curve, ortopedico Civinini: “Ginocchio varo trascurato e da operare, ma potrà recuperare”

(Adnkronos) – L’ex calciatore e campione del Mondo 2006, Gianluca, ha confessato di essere oggi per lemolto arcuate “un modello da laboratorio per tanti chirurghi”. Oggi l’ex centrocampista di Juventus e Milan ha ilche “di per sé, può rappresentare una condizione fisiologica. È infatti piuttosto frequente, soprattutto nel sesso maschile, tanto da essere definito anche ‘costituzionale’. In ambito sportivo, e in particolare nel calcio, una lieve deviazione in varismo può addirittura agevolare alcuni gesti atletici, motivo per cui molti calciatori professionisti presentano questa caratteristica. Il caso di, tuttavia, è diverso. L’ex calciatore è stato sottoposto a interventi chirurgici al meniscointerno in tutte e due le ginocchia, perdendo così un elemento fondamentale per l’assorbimento delle sollecitazioni articolari.