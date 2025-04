Mattarella ricoverato in ospedale per un intervento programmato

Mattarella, è stato ricoverato in ospedale per un "intervento programmato", tanto che il Capo dello Stato ha lavorato anche oggi, ricevendo al Quirinale, il Presidente del Montenegro. Le condizioni di Mattarella, si apprende, non destano alcuna preoccupazione. Tantissimi i messaggi di incoraggiamento e pronta guarigione che i rappresentanti delle istituzioni e della classe politica hanno rivolto al Presidente della Repubblica. "Al Presidente Mattarella i miei più sentiti auguri per un pronto e pieno ristabilimento", scrive su X Giorgia Meloni. "L'Italia lo attende presto, con la forza e la dedizione di sempre", aggiunge la premier. "Forza Presidente, torna presto. Ti aspettiamo", scrive su Facebook il presidente del Senato Ignazio La Russa. "Esprimo la mia più sentita vicinanza al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Agi.it - Mattarella ricoverato in ospedale per un "intervento programmato" Leggi su Agi.it AGI - Il presidente della Repubblica, Sergio, è statoinper un "", tanto che il Capo dello Stato ha lavorato anche oggi, ricevendo al Quirinale, il Presidente del Montenegro. Le condizioni di, si apprende, non destano alcuna preoccupazione. Tantissimi i messaggi di incoraggiamento e pronta guarigione che i rappresentanti delle istituzioni e della classe politica hanno rivolto al Presidente della Repubblica. "Al Presidentei miei più sentiti auguri per un pronto e pieno ristabilimento", scrive su X Giorgia Meloni. "L'Italia lo attende presto, con la forza e la dedizione di sempre", aggiunge la premier. "Forza Presidente, torna presto. Ti aspettiamo", scrive su Facebook il presidente del Senato Ignazio La Russa. "Esprimo la mia più sentita vicinanza al Presidente della Repubblica, Sergio

