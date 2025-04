Mattarella ricoverato cosa succede se il presidente della Repubblica è indisposto secondo la Costituzione

presidente della Repubblica non può adempiere alle sue funzioni, a esercitarle è il presidente del Senato. Lo afferma la Costituzione, all'articolo 86. Il tema è diventato rilevante dopo la notizia che Sergio Mattarella è stato ricoverato per un impianto di pacemaker: l'intervento era programmato e non ci sono preoccupazioni sulle sue condizioni. Leggi su Fanpage.it Se ilnon può adempiere alle sue funzioni, a esercitarle è ildel Senato. Lo afferma la, all'articolo 86. Il tema è diventato rilevante dopo la notizia che Sergioè statoper un impianto di pacemaker: l'intervento era programmato e non ci sono preoccupazioni sulle sue condizioni.

Potrebbe interessarti anche:

Mattarella ricoverato, cos’è e a cosa serve il pacemaker

(Adnkronos) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sottoposto all'impianto di un pacemaker all’ospedale Santo Spirito di Roma. Si tratta di un intervento programmato, tanto che il Capo ...

Vaticano, i corvi si muovono contro il Papa ricoverato: ecco cosa sta succedendo

Nell'armonia del Creato secondo San Francesco, non mancano i corvi cari a San Benedetto. Ma sul Vaticano se ne aggira una specie diversa, che si muove nell'ombra sulle gambe, striscia nelle pieghe ...

Il dramma della malattia di Vittorio Sgarbi: ricoverato dopo aver perso molti chili, ecco cosa ha

Cosa succede a Vittorio Sgarbi? La malattia lo costringe a letto e ultimamente ha perso molti chili; in una recente intervista ha raccontato cosa voglia dire convivere con la depressione. Il noto ...

Mattarella ricoverato, cosa succede se il presidente della Repubblica è indisposto secondo la Costituzione. Mattarella ricoverato, intervento programmato. Mattarella ricoverato, cos'è e a cosa serve il pacemaker. Mattarella ricoverato: intervento programmato, “nessuna preoccupazione”. Mattarella ricoverato per un pacemaker. «Intervento programmato». Presidente Sergio Mattarella ricoverato a Roma, intervento programmato all'ospedale Santo Spirito: come sta. Ne parlano su altre fonti

Scrive fanpage.it: Mattarella ricoverato, cosa succede se il presidente della Repubblica è indisposto secondo la Costituzione - Se il presidente della Repubblica non può adempiere alle sue funzioni, a esercitarle è il presidente del Senato ...

ilmessaggero.it comunica: Mattarella ricoverato, Calenda: «Auguri di una pronta ripresa» - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato ricoverato in serata per un intervento programmato che non desta alcuna preoccupazione. Lo si è appreso al Quirinale ...

Si apprende da monza-news.it: Sergio Mattarella ricoverato a Roma: ecco cosa sta succedendo - Sergio Mattarella sarebbe ricoverato all’Ospedale Santo Spirito per un problema cardiaco. Scopri la sua biografia e i dieci anni da Presidente.