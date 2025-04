Pugno duro dopo gli scontri niente più derby di sera e divieto di trasferta per tre partite

dopo gli scontri avvenuti all'Olimpico. In seguito agli incresciosi episodi e alle violenze di domenica scorsa, apprendiamo da fonti vicine al Ministero che il Viminale disposto il divieto di trasferta per i tifosi di Lazio e Roma per le prossime tre partite in calendario (il divieto di trasferta è per i residenti del Lazio). Inoltre, per la stagione calcistica 2025-2026, ha preannunciato alla FIGC che non sarà più consentito lo svolgimento in orario serale delle partite ad alto rischio, come il derby tra le squadre romane. Iltempo.it - Pugno duro dopo gli scontri: niente più derby di sera e divieto di trasferta per tre partite Leggi su Iltempo.it «Sono comportamenti indegni e inaccettabili. Siamo determinati a portare avanti ogni ulteriore misura necessaria per garantire l'incolumità degli uomini e delle donne in divisa», questo aveva detto il Ministero dell'Interno Matteo Piantedosigliavvenuti all'Olimpico. In seguito agli incresciosi episodi e alle violenze di domenica scorsa, apprendiamo da fonti vicine al Ministero che il Viminale disposto ildiper i tifosi di Lazio e Roma per le prossime trein calendario (ildiè per i residenti del Lazio). Inoltre, per la stagione calcistica 2025-2026, ha preannunciato alla FIGC che non sarà più consentito lo svolgimento in orariole dellead alto rischio, come iltra le squadre romane.

Potrebbe interessarti anche:

Sace, l’ad Ricci si rimangia il pugno duro dopo lo stato di agitazione

Alla fine l’amministratrice delegata di Sace ha accettato di fare un passo indietro. Alessandra Ricci ha deciso di sospendere il pugno duro, dopo che era stata accusata di demansionamento, mancato ...

Carceri, dopo la devastazione “Sappe” invoca il pugno duro

Tempo di lettura: 3 minutiDopo la nottata di follia vissuta nel carcere di Ariano Irpino, è il momento dei bilanci e delle proteste. “Ancora una volta, follia e violenza nel carcere di Ariano ...

Calcio – Gravissimo episodio dopo Latina-Trapani di ieri: un giocatore dei nerazzurri fermato in strada e colpito con un pugno in volto

Violenza fuori dal campo: calciatore assalito dopo Latina-Trapani Una giornata di sport si è trasformata in un gravissimo episodio di violenza fuori dallo stadio, con un’aggressione che ha ...

Scontri Lazio Roma, pugno duro del Viminale: stop a derby in notturna e trasferte. MeteoGiuliacci, piogge abbondanti e situazioni critiche: dove si rischia di più per il maltempo. Scontri Lazio Roma, pugno duro del Viminale: stop a derby in notturna e trasferte. Turchia, ancora proteste per Imamoglu: 1.133 arrestati. Scontri nel derby tra Pescara ed Ancona, pugno duro del Questore - VIDEO. Niente trasferte per quattro mesi: pugno duro del Viminale per Perugia e Lucchese. Ne parlano su altre fonti

msn.com riferisce: Scontri Lazio Roma, pugno duro del Viminale: stop a derby in notturna e trasferte - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Segnala rainews.it: Scontri prima del derby Lazio-Roma, ai domiciliari l'ultrà arrestato - Il giudice ha convalidato l'arresto e disposto la misura cautelare. Pugno duro del Viminale: niente più stracittadine serali e nuove sanzioni contro le tifoserie ...

Lo riporta calciolecce.it: Pugno duro dopo Lecce Roma - Linea dura della Questura di Lecce nei confronti dei responsabili degli scontri avvenuti sabato 29 marzo, in occasione del match Lecce-Roma.